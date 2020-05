Recco: Biagio, Giovanna e la focaccia in riva al mare

di Consuelo Pallavicini

Lunedì giorno di chiusura (fino a giugno). Biagio Palombo oggi ha riaperto la sua Baracchetta situata sul Belvedere Tenco, tappa d’obbligo per chi arriva a Recco, non solo per la sua squisita focaccia col formaggio, per le verdure ripiene o per la torta di riso classica (che qui non è mai finita). Oltre alle specialità locali, oltre alla vista del mare, c’è tutta l’esperienza dei 60 anni di lavoro di Biagio, l’entusiasmo della figlia Giovanna, la cortesia del silenzioso Andrea Del Gaiso che intuisce sempre i desideri dei clienti.

Dice Biagio: “A me hanno dato più danni i ritardi nei lavori al Belvedere che il coronavirus, anche se, nel rispetto delle misure di sicurezza, ho eliminato una trentina di tavolini. Ma non ho chiesto, né chiederò alcun contributo a fondo perduto. Non ho neppure fatto domanda per poter sistemare tavoli nello spazio esterno alla Baracchetta”.

Certo, in questi mesi gli sono mancate le comitive che erano solite arrivare in pullman per imparare la ricetta della focaccia col formaggio e per gustarla, così come potrebbero ‘saltare’ gli arrivi di yacht e velieri con a bordo affamati buongustai che vogliono apprezzare i suoi ‘piatti’. Ma Biagio e Giovanna, durante il periodo di forzata chiusura della Baracchetta non sono stati con le mani in mano; hanno coltivato l’esteso orto che permetterà di preparare i ripieni con melanzane, zucchini e peperoni di loro produzione.

Biagio Palombo e la figlia Giovanna