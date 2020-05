RASSEGNA STAMPA. I più attesi, parrucchieri e centri estetici

Oggi, martedì 19 maggio, auguri a Pietro. Mercati settimanali previsti: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: cedimento (grave alterazione non prevista della staticità di una struttura o della configurazione di un terreno; indietreggiamento, ripiegamento; perdita temporanea dell’equilibrio nervoso). Proverbi: “Con un amico certo, parli a viso aperto”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “La Riviera torna a vivere tra saracinesche alzate e tante persone in strada”; “Quando ho aperto la porta mi sono davvero commossa”; “Spiagge libere, un rebus”; “Il papà di nuovo in sala parto”; “Abbiamo raddoppiato gli spazi e ci sono due dipendenti in più”; “Il barbiere impugna il rasoio”; “Senza il ritorno alla normalità, le attività avranno vita breve”; “Prima messa dopo la fine del lockdown”; “Mascherine in vetrina, abbinamenti con le borse”; “Prima il restyling poi il lockdown, bentornato dopo 5 mesi”; “San Fruttuoso si prepara a ripartire”; “Aperto il nuovo negozio appena rinnovato”; “Tavolini sotto il portico senza richiesta, intervengono i vigili”; “Cuochi senza mascherina, scatta denuncia”; “Uffici di commissariato aperti su appuntamento”. “Recco ha riacceso i fornelli”; “Tornare a nuotare in piscina, sensazione bellissima”.

Coronavirus: “Un morto a Camogli; un sospetto a Chiavari”

Riva Trigoso: venerdì varo senza cerimonia. Chiavari: arriva Scarpamondo. Chiavari: addio a Iris Salsi, staffetta partigiana”. Chiavari: test sierologici per i giocatori dell’Entella”.