Rapallo: porto, a giugno inizio lavori; sindaco soddisfatto

Prosegue il sindaco: “I lavori inizieranno a giugno, si protrarranno per 15 mesi ma gia’ tra un anno diga e muro paraonde saranno ultimati come garantisce il presidente di Fincantieri. Sono sosddisfatto e compiaciuto anche perché[ quest’opera mette in sicurezza non solo il porto, ma parte della città. Ora sappiamo, di questo ero certo, che l’indotto creato dal porto tornerà a vivere. Un’iniezione di fiducia anche per gli operatori e per chi ha investito a Rapoallo credendo in questa amministrazuione”.

Finalmente una notizia ufficiale che arriva da Fincantieri. Immediato il commento del sindaco Carlo Bagnasco: “Ero al corrente di questa soluzione. Fincantieri, dopo il ponte di Genova, mette’ le sue capacità nella ricostruzione della diga del Porto Carlo Riva e di questo sono più che soddisfatto. Anche per avere contribuito ad accelerare i lavori che sembravano arenati.