Rapallo: “Occorre riaprire i bagni pubblici”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Egregio signor Sindaco,

Oggi ci è giunta da diversi cittadini una segnalazione che vogliamo riportare all’attenzione del Signor Sindaco.

Ci è stato fatto notare come in città non ci sia un servizio di bagni pubblici aperto.

Sappiamo che tale servizio era dato in gestione ad una coop, che doveva garantire due passaggi al giorno di pulizia. Ora in questo periodo i dipendenti di questa cooperativa sono stati lasciati a casa e quindi niente custodia e niente pulizia.

Come PD pensiamo che in questo momento di apertura generale, andando anche verso la stagione Estiva e con l’arrivo (si spera) dei turisti, tale servizio sarebbe bene ripristinarlo.

Un servizio che Rapallo ha sempre avuto, che deve esserci ancora di più oggi che vogliamo la nostra città aperta e accogliente verso i turisti.

Con la possibilità di impiegare disoccupati del nostro territorio.

Si riaprono biblioteca e parchi quindi anche i bagni pubblici…

