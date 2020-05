Rapallo: interruzione via Diaz, possibile causa con Iren

Il Comune di Rapallo potrebbe aprire un contenzioso con Iren. I lavori in vari cantieri della città sono andati troppo a rilento e danneggiano anche la ripresa economica. L’interruzione del traffico in via Diaz è un problema rilevante, causato dal fatto che la ditta Sicrea, controllata dalla Siteco è in liquidazione; non da meno la prolungata occupazione dei cantieri-deposito di piazza Cile e piazza Italo Primi. Le inutili lamiere piazzate nel Boate costituiscono un danno di immagine. Stamattina vertice in Comune con la stessa Iren per definire il contenzioso ed evitare il ricorso alla magistratura.

Iren dovrà anche definire col Comune il problema della fatturazione in bolletta di una depurazione che ancora non c’è.

Nelle foto il cantiere fermo in via Diaz e le lamiere poste nel Boate nel tentativo di prosciugarne una parte