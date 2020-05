Rapallo: Fincantieri al porto Riva, la città sarà più sicura (3)

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina la società Fincantieri Infrastructure, controllata del noto gruppo Fincantieri, attraverso un comunicato stampa ha reso nota la sottoscrizione di un contratto per la ricostruzione, il rinforzo e l’adeguamento del Porto Carlo Riva.

Il Porto verrà ricostruito secondo standard ingegneristici di massima qualità e livelli di sicurezza molto elevati, fondamentali per rispondere adeguatamente a fenomeni meteo marini di pari portata rispetto a quelli avvenuti nell’Ottobre del 2018.

I lavori verranno avviati nel prossimo mese di giugno e avranno una durata di circa 15 mesi e nel giugno del 2021 sono previsti il completamento della diga foranea e del muro paraonde.

“Questa mattina ho appreso con soddisfazione la sottoscrizione di questo importante accordo tra la società del porto turistico Carlo Riva e Fincantieri, uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – sono sicuro che la realizzazione quest’opera sarà fondamentale non solo per un rilancio turistico della città ma anche per la messa in sicurezza di tutto il territorio”