Rapallo: ex cinema Italia, accordo in vista col Comune

Sussurri e grida. Nei prossimi mesi potremmo assistere all’accordo definitivo tra la proprietà dell’ex cinema Italia e l’Amministrazione. Il Comune di Rapallo potrebbe addirittura diventare proprietario dei locali con compensazioni a favore dei proprietari. Se ciò corrisponde al vero si possono ipotizzare varie ipotesi sia su come verrà di fatto pagato l’immobile, sia sul futuro utilizzo; sperando non se ne faccia un garage, come auspicato da più parti, che aggraverebbe il traffico in pieno centro.

L’avventura del cinema Italia era nata con l’amministrazione dell’ex sindaco Mauro Cordano che lo aveva affittato nel 1989 sia per evitare l’ingresso di un supermercato, sia per sistemarvi alcuni uffici comunali (poi finiti nell’ex ospedale di piazza Molfino) L’idillio tra Comune e la famiglia Javarone proprietaria dell’immobile, terminò per il cedimento strutturale di una parte dell’ex cinema e la conseguente perdita dell’agibilità. Di qui, nel 2011 la rescissione del contratto di affitto da parte del Comune.

Diverse le cause, vinte dal Comune, diverse le ipotesi tipo quella di crearvi un centro congressi. Un contenzioso che si trascina da quasi dieci anni e di cui ora si intravvede la fine.

La storia del contenzioso è, solo in parte, condensata in un articolo che Levante News aveva pubblicato il 13 febbraio 2017 che riproponiamo qui sotto.

*****

13 Feb 2017

Torna alla ribalta la vicenda dell’ex Cinema Italia di Rapallo e questa volta a rivolgersi al tribunale sono i Lloyd’s di Londra che hanno presentato un ricorso in appello contro la sentenza 10056/2016 del Tribunale di Genova. Un caso complesso che viene ripercorso dalla delibera con cui la giunta comunale affida all’avvocato Corrado Mauceri il compito di difendere gli interessi del Comune.

Spiega la delibera:

“Premesso che:

• In data 15/01/2013 è stato notificato alla civica amministrazione il ricorso ex art. 447 bis

c.p.c., assunto a Prot. N° 2388/2013 promosso dalle sigg.re Sivori e Javarone e volto ad

ottenere:

– il riconoscimento a carico del Comune di Rapallo dei danni subiti dall’immobile dallo

stesso condotto in locazione e sito in Rapallo, Via Matteotti, 47;

– la condanna della Civica Amministrazione al risarcimento di suddetti danni quantificati in €

2.500.000,00 oltre interessi e rivalutazione;

– la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata realizzazione di migliorie,

quantificati in € 593.000,00 oltre interessi,

– nonché la condanna alla rivalutazione dei canoni contrattuali e l’ulteriore risarcimento dei

danni conseguenti ai canoni non corrisposti dal 1° ottobre 2011 all’ 08 febbraio 2019;

• con deliberazione di Giunta Comunale n° 43 dell’8/2/2013 e ss.mm.ii. la civica

amministrazione ha inteso resistere nel giudizio de quo e di avvalersi per la rappresentanza

e la difesa dell’Ente dell’Avv. Corrado Mauceri del foro di Genova;

• a seguito della soppressione del Tribunale di Chiavari, la vertenza è stata trasposta nanti al

Tribunale d Genova;

• a seguito dell’intervenuto decesso dell’Ing. Pucci, convenuto da parte della civica

amministrazione, il giudizio è stato interrotto;

• le sigg.re Sivori e Javarone hanno provveduto quindi a riassumere il giudizio e che il

giudice ha fissato nuova udienza per il giorno 21/5/2015;

• con deliberazione n° 204 del 18/5/2015 la Giunta ha ritenuto permanere l’interesse della

civica amministrazione a costituirsi anche nel predetto giudizio di riassunzione;

Dato atto che il giudizio è stato definito con sentenza n°10056 del 15/6/2016”.

La sentenza contro cui ricorrono i Lloyd’s di Londra stabiliva:

Il Comune risulta tenuto al pagamento dei seguenti importi:

•€ 398.000,00 a titolo di risarcimento danni in favore delle sigg.re E. Sivori, P. Javarone e S. Javarone;

•€ 39.800,00 quale 10% di iva sul capitale;

•€ 40.940,12 , a titolo di interessi e rivalutazione monetaria sul capitale;

•€ 6.562,08 in favore delle parti attrici, a titolo di un quinto delle spese di lite riconosciute dal giudice (€ 4.277,40 oltre oneri generali al 15%, cpa al 4%, iva al 22%, nonché € 320,84 per spese esenti)

Rilevato che, sempre in base al disposto della sentenza del Tribunale di Genova n° 10056/2016, una volta effettuati i pagamenti in parola, avrà titolo per recuperare quanto anticipato secondo le seguenti modalità:

– al Comune dovranno essere rimborsate le seguenti somme dalla Lloyd’s di Londra:

–in forza della polizza n° 1861967: € 104.584,59 oltre iva al 10%, pari a complessivi € 115.043,05;

–in forza della polizza n° A1201233528: € 102.084,59 oltre iva al 10%, pari a complessivi € 112.293,05;

oltre a:

–€ 1.743,56 a carico di ciascuna polizza, ovvero € 3.487,12 a titolo di rimborso spese di lite parti attrici;

La sentenza prevede infine che gli eredi dell’Ing. Alberto Pucci (che aveva fatto una perizia) siano tenuti a rimborsare al Comune di Rapallo tutte le somme dovute dallo stesso in favore delle parti attrici in forza della medesima, anche a titolo di rimborso di spese di lite e CTU ovvero:

–€ 251.404,02, a titolo di risarcimento danni oltre iva al 10%, interessi e rivalutazione, da pagarsi in favore delle parti attrici – al netto di quanto rimborsato dalle Compagnie di assicurazione;

–€ 3.074,96, a titolo di rimborso spese di lite in favore di parti attrici – al netto di quanto rimborsato dalle Compagnie di assicurazione;

Una determina del Comune stabiliva quindi:

1. Di provvedere alla liquidazione in favore delle Sig.re Simona e Paola Javarone, in ragione del 50% cadauna, della somma complessiva di € 242.651,10, pari a quanto dovuto alle medesime in forza della sentenza del Tribunale di Genova n° 10056/2016 con le modalità indicate dal legale, come meglio specificate nell’allegato prospetto omesso dalla pubblicazione per ragione di privacy;

2. di dare atto che le somme in parola sono così allocate: impegno n° 3758/2016, voce PEG 01111.10.23790013 , P. Fin. U.1.10.05.02.001 per € 239.370,06 a titolo di risarcimento danni ed impegno n° 3879/2016, voce PEG 01111.10.23780013 , P. Fin. U.1.10.05.04.001 per € 3.281,04 a titolo di rimborso spese di lite;

3. Di provvedere alla liquidazione in favore della Sig.ra Emanuela Sivori della somma complessiva di € 242.651,10, pari a quanto dovuto alla medesima in forza della sentenza del Tribunale di Genova n° 10056/2016 con le modalità indicate dal legale, come meglio specificate nell’allegato prospetto omesso dalla pubblicazione per ragione di privacy;

4. di dare atto che le somme in parola sono così allocate: impegno n° 3758/2016, voce PEG 01111.10.23790013 , P. Fin. U.1.10.05.02.001 per € 239.370,06 a titolo di risarcimento danni ed impegno n° 3879/2016, voce PEG 01111.10.23780013 , P. Fin. U.1.10.05.04.001 per € 3.281,04 a titolo di rimborso spese di lite;

5. di dare atto che il presente provvedimento, una volta esecutivo, sarà inviato a cura dell’ufficio che ha curato l’istruttoria all’Ufficio Contabilità per l’emissione del relativo mandato di pagamento.

6. Di dare altresì atto che i pagamenti disposti con il presente atto sono propedeutici all’avvio delle azioni di recupero degli importi liquidati, nei confronti della Compagnia di Assicurazione e degli eredi dell’Ing. Pucci.

*****