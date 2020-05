Lettere/ “Tedeschi felici di fare le vacanze in Italia”

Da Giuseppina Villari riceviamo e pubblichiamo



Purtroppo leggo con rammarico la volontà di chiudere a turisti tedeschi e austriaci. Per quanto riguarda la Germania sabato scorso mia figlia che si trova là per lavoro ha tenuto una conferenza sul Tigullio e le Cinque Terre che ho seguito anch’io perché era online, e posso assicurare che la speranza unanime era di poter varcare presto i confini per trascorrere qui le vacanze.

La seconda notizia dei tg tedeschi domenica era quella dell’apertura ed erano ben felici della notizia.

Non capisco perché là non si parli assolutamente di ciò che viene detto a noi in Italia.

Mi piacerebbe ascoltare il giornalista tedesco ospite della nota trasmissione.

Non è possibile sapere il nome della trasmissione e quando è andata in onda?

Grazie.