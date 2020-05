Lettere/ “Camogli, tracciare percorsi obbligati”

Riceviamo e pubblichiamo (Lettera firmata da Camogli)

Mi sto chiedendo: è giusto che il Sindaco stia provvedendo a fare installare un’adeguata cartellonistica per le regole anticovid in prossimità di sentieri sul monte di Portofino e nelle nostre spiagge? Occorre pensare già da ora, come regolare il transito dei turisti nei tratti più stretti delle nostre strade, come ad esempio il caruggiu di via Garibaldi dove oltre al normale passaggio delle persone ci sarà anche la coda per entrare nella focacceria che lì si trova.

Si tratta di un caruggiu importante che rappresenta l’accesso alla passeggiata mare e che domenica scorsa, pur avendo ancora un modesto aumento di turisti, presentava già delle grosse criticità.

Lo stesso discorso vale per la strettoia sotto l’archivolto vicino alla chiesa di Camogli dove vi è la gelateria da un lato e i tavolini del bar dall’altra, l’ultima parte di scalinata del Pineto per accedere in passeggiata, le strettoie per accedere al molo del porto, ecc. ecc.

Sono indispensabili le regolamentazioni del flusso.

Se vogliamo che Camogli riparta dobbiamo garantire una serie di regole che facciano sentire “più sicuri” sia i turisti che gli stessi abitanti, e giocarsi questa carta come esempio per gli altri paesi liguri.