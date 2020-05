Lavoratori stagionali: bonus da 500 euro per 5 mesi

Da Domenico Del Favero – Camera del Lavoro di Genova – Tigullio, riceviamo e pubblichiamo

I lavoratori stagionali del settore turismo, attualmente disoccupati e non percettore di naspi o di ammortizzatori sociali, possono, a partire da domani 20 maggio, fare richiesta per ottenere un bonus da 500 euro al mese per cinque mesi ed essere inseriti in un programma di formazione. La Filcams Cgil è a disposizione per aiutare lavoratrici e lavoratori nella compilazione della domanda. Questa importante possibilità per i lavoratori del turismo è il principali risultato del nuovo Patto per il Turismo che Filcams, insieme a Cgil Liguria e alle altre organizzazioni sindacali, ha sottoscritto con la Regione. Il Patto, giunto al terzo anno, è stato aggiornato in base alla situazione straordinaria del momento e prova a dare una risposta ed una copertura economica proprio a quei lavoratori che aspettavano la stagione per ricominciare e che ora sono in grossa difficoltà.

La Filcams è a disposizione per verificare i requisiti e per aiutare nella compilazione delle domande. Chi volesse informazioni può chiamare la sede di Genova Cornigliano allo 010 6028252 oppure i numeri 3356964993 – 3406510458.

Anche nel Tigullio è attivo il numero fisso 0185 187151 e il cellulare 3316894593.

La Filcams Cgil è da sempre a fianco dei lavoratori stagionali. In questo momento di crisi e di assenza di lavoro, con una ripartenza molto difficile, proprio questi lavoratori rischiano di essere i più fragili, senza certezze, né lavoro, né aiuti. Per questo abbiamo chiesto a Regione Liguria di mettere in campo risorse economiche eccezionali a loro tutela.