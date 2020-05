Fase 2: timide aperture, settori dimenticati, ospiti assenti

Le aperture più attese erano quelle dei parrucchieri e dei centri estetici; scarsa affluenza nei bar al mattino per la colazione. Nei ristoranti e bar clienti, chi più chi meno, per la cena serale servita preferibilmente all’esterno grazie anche ad una temperatura fantastica; molti tuttavia in Riviera i locali chiusi.

Manca la materia prima costituita dagli ospiti delle seconde case, dai turisti. Dai genovesi che non si capisce perché dovrebbero arrivare in riviera se gli si proibisce di prendere un po’ di tintarella o di sedersi su una panchina del lungomare.

Ci sono settori di cui non si parla: mercati settimanali che dovrebbero aprire nella loro completezza solo a Chiavari, Rapallo e Lavagna; i battelli turistici attendono ancora di conoscere il protocollo per trasportare i passeggeri; troppe le incognite nel mondo della nautica, un settore trainante.