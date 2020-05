Covid: “Sanificazione dei condomini, senza credito d’imposta sarà un salasso”

Da Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo

Una ulteriore spesa rischia di abbattersi sulle nostre famiglie già provate economicamente da questi due mesi e mezzo di lockdown: il Governo renderà infatti obbligatoria la sanificazione nei condomini per limitare la diffusione del Covid-19; ogni quindici giorni come prassi, ogni settimana in caso di residenti nello stabile positivi al virus. Cifre importanti se pensiamo che normalmente ogni sanificazione costa 150-200 euro più Iva e lo Stato dà la possibilità di detrarre queste spese in dieci anni, un lasso di tempo troppo lungo e completamente scollegato dalle attuali esigenze economiche dei cittadini.

La sanificazione inciderà notevolmente in termini percentuali sul bilancio del condominio: si va da un minimo di oltre 6mila euro annui in caso di bonifica bisettimanale, al doppio qualora si dovrà sanificare ogni sette giorni; se pensiamo che in media il bilancio annuo di un condominio si aggira attorno ai 20mila euro, possiamo comprendere quanto peseranno questi ulteriori costi sul portafoglio delle famiglie.

Mi sto attivando affinché per le spese di sanificazione venga previsto un credito di imposta pari all’80% delle spese che il fornitore possa sfruttare immediatamente: solo così potremo non appesantire una situazione che ha già oltrepassato il limite di guardia e non può accettare ulteriori soluzioni prive di ogni logica. Il Governo non può dare con una mano e togliere con l’altra: è arrivato il momento di connettersi con il mondo reale e con le esigenze delle famiglie che non possono pagare per colpe non loro e per l’inettitudine di certi ministri, economisti e tecnici.

