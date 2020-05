Covid: manca l’informazione multi-lingua, per la Regione è colpa del Ministero

Dall’ufficio stampa del Consiglio Regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca dell’interrogazione sull’informazione in più lingue alla cittadinanza per l’emergenza nazionale Coronavirus

Luca Garibaldi (Pd) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta di fornire alla cittadinanza uno strumento informativo con vademecum e strumenti in più lingue, per rafforzare ulteriormente le informazioni per la salute pubblica della collettività nel corso dell’emergenza sanitaria. Garibaldi ha rilevato che iniziative analoghe sono state già assunte in altre regioni e che la Liguria ha un elevato numero di residenti di origine straniera, che avrebbero benefici a ricevere le informazioni nella loro madre-lingua

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha spiegato che è compito del Ministero della salute provvedere a diffondere in più lingue le misure igienico sanitarie e di distanziamento sociale, che sono competenza governativa, e ha rilevato carenze, rispetto alla questione sollevata dal consigliere, sul sito ministeriale e dell’Istituto superiore di sanità.