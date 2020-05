Covid: “Colpa grave dei medici, le Regioni non hanno competenza”

Dall’ufficio stampa del Consiglio Regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca dell’interrogazione sulla copertura assicurativa dei medici specialisti presso il Pronto Soccorso in ASL4

Fabio Tosi (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta come viene garantita la copertura assicurativa ai medici professionisti che prestano servizio in questo momento nei reparti di pronto soccorso, in caso in cui si trovino di fronte a colpa grave, per i quali la polizza assicurativa non prevede copertura. Tosi ha rilevato che nella ASL4 diversi specialisti sono stati dirottati, per supplire alle emergenze, nei pronto soccorso degli ospedali, e che potrebbe accadere, dunque, che un medico non sia in grado di riconoscere immediatamente e, quindi, di intervenire correttamente per la risoluzione di una patologia come il Covid, che non ha nulla a che vedere con la sua specializzazione.

L’assessore alla sanità Sonia Viale ha illustrato nel dettaglio la normativa che regola la materia e anche il dibattito parlamentare in corso che ha portato alla presentazione di alcune proposte in merito, finora bocciate dal Governo. L’assessore ha concluso: «Pur condividendo l’esigenza di tutelare le professioni sanitarie, ricordo che occorre un intervento nazionale sulla normativa in materia, su cui le Regioni non hanno competenza».