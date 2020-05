Chiavari: Società Economica, dal 3 giugno riapre il prestito alla biblioteca

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Dopo il lungo periodo di forzata chiusura della biblioteca e degli uffici della segreteria, cogliamo i segnali della possibilità di una riapertura al pubblico che ci consenta di riproporre, sia pure gradualmente, i servizi all’utenza che motivano la nostra stessa sussistenza.

Per quanto riguarda la Biblioteca, riaprirà al pubblico il 3 giugno 2020, ma per ora sarà possibile solo la riattivazione del prestito di libri, che si svolgerà con l’orario consueto (8.30-18.00 da lunedì a venerdì) secondo le seguenti modalità:

a) richiesta telefonica (0185-363275) o via internet (mail a biblioteca@economica.it) di ritirare un libro che risulti disponibile al prestito oppure di consegnarne uno già a suo tempo preso in prestito;

b) appuntamento fissato dal personale per il ritiro o la riconsegna;

c) nel giorno e nell’ora stabiliti, accesso al solo atrio (piano terra) del palazzo di Via Ravaschieri 15 per ritirare o consegnare il/i libri: l’appuntamento consente l’accesso di un utente alla volta e la messa a disposizione del libro richiesto da parte del personale in tempi rapidi. Naturalmente l’utente dovrà presentarsi con propri guanti e mascherina, utilizzare il gel a disposizione all’ingresso, seguire le indicazioni per l’uscita;

d) i libri rientrati dal prestito saranno messi in quarantena per dieci giorni, dopo i quali saranno nuovamente disponibili al pubblico.

Per il momento non sarà neanche possibile agli utenti accedere agli uffici, che saranno presidiati dai dipendenti e occasionalmente da alcuni membri degli Organi Istituzionali della Società. Naturalmente cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande o segnalazioni attraverso il centralino (0185-324713) o internet (mail info@societaeconomica.it).

Pur rendendoci conto del disagio che queste regole possono suscitare, riteniamo che per ora non ci siano le condizioni per una riapertura del prestito con accesso agli scaffali e neanche per una riapertura delle sale di lettura per la consultazione e lo studio.

La vostra sicurezza, oltre a quella del nostro personale, è senz’altro prioritaria rispetto alle attività pur importanti che normalmente si svolgono sia in biblioteca, sia nei nostri uffici di segreteria, sia infine nelle nostre sale per le riunioni, che resteranno indisponibili fino a che non sembri possibile il ritorno a modalità di accesso del pubblico sostenibili.

Francesco Bruzzo, Presidente Società Economica

Enrico Rovegno, Assessore alla Biblioteca e Vicepresidente

Regolamento per il periodo di emergenza covid19

La Società Economica di Chiavari, in accordo con il Comune di Chiavari, riapre al pubblico la Biblioteca a partire dal giorno 03 – 06 – 2020. La riapertura è attuata in conformità alle norme e regolamenti del Governo nazionale e regionale e del Comune di Chiavari e avverrà in base alle norme previste in questo Regolamento:

1. La Biblioteca riapre soltanto per il pubblico e i Soci della Società (nel seguito Utenti) che desiderino accedere al prestito di volumi (già regolamentato da apposite norme riguardanti il numero dei libri e la durata, che restano in vigore). L’orario di apertura resta il medesimo previsto prima dell’emergenza Covid19.

2. Le sale riunione, la sala di lettura, il Giardino dei Lettori, i musei, le raccolte, i depositi dei libri e l’archivio restano chiusi agli Utenti e non agibili. Non sarà possibile agli Utenti accedere agli uffici, che saranno presidiati dagli addetti. Non sarà possibile agli Utenti utilizzare i bagni all’interno della Sede della Società.

3. È esclusa per gli Utenti la consultazione di libri e l’uso di computer (di proprietà della biblioteca o degli Utenti) all’interno della Sede della Società.

4. Il prestito deve essere preceduto da una prenotazione fatta dall’Utente per via telefonica (tel. 0185/363275) o internet (scrivere a biblioteca@societaeconomica.it oppure a biblioteca@societaeconomica.it). Anche la restituzione deve essere preceduta da una prenotazione con le stesse modalità del prestito, per programmare gli arrivi delle persone evitando sovrapposizioni.

5. Il personale addetto riceverà le richieste e, una volta accertatosi della presenza del libro richiesto, risponderà concordando data e orario previsti per la consegna. Gli addetti gestiranno gli orari in modo da evitare presenze contemporanee di Utenti. Gli accessi saranno distanziati di almeno dieci minuti tra loro. Qualora si presentino comunque contemporaneamente due o più utenti, saranno ammessi in sede solo uno per volta. Secondo le recenti norme del Decreto Rilancio, i registri di prenotazione dovranno essere a disposizione delle autorità competenti per almeno le due settimane successive.​

6. Nell’atrio al piano terra di via Ravaschieri 15 verrà predisposto uno sportello (nel seguito Sportello), con adeguate protezioni per l’addetto, che sarà l’unico punto di interfaccia fisica tra gli Utenti e la Biblioteca.

7. L’Utente, all’orario previsto dalla sua prenotazione, si presenterà allo Sportello comunicando di essere venuto a ritirare il libro per cui ha effettuato la prenotazione, o a riconsegnare un libro.

8. L’ Utente potrà accedere a tale servizio soltanto se munito di mascherina e guanti. Nel locale saranno disponibili mascherine e guanti per chi ne fosse sprovvisto e un dispenser di gel igienizzante. Se l’Utente si rifiuta di indossare i dispositivi di protezione non potrà ricevere o consegnare i libri.

9. Nel caso di ritiro di un libro, l’addetto allo Sportello poserà il libro in questione su una mensola dello Sportello, e successivamente l’Utente potrà toccare il libro. L’addetto informerà l’Utente che provvederà a compilare e firmare per suo conto la modulistica necessaria.

10. Nel caso di riconsegna di un libro, l’Utente poserà il libro in questione su una mensola dello Sportello, e successivamente l’addetto allo sportello provvederà a ritirare il libro. L’addetto informerà l’Utente che provvederà a compilare e firmare per suo conto la modulistica necessaria.

11. I libri restituiti verranno collocati dal personale in una apposita “sala di quarantena” per un periodo di dieci giorni. Passato tale periodo, i libri verranno archiviati come di consueto e torneranno accessibili al prestito. Nella sala di quarantena verrà attuata una disposizione dei libri tale da evitare i contatti ravvicinati tra libri restituiti in giornate diverse .

12. Le superfici dell’atrio di via Ravaschieri 15 che possono venire a contatto col pubblico con maggiore frequenza verranno disinfettate giornalmente secondo le norme in vigore . La Sede della Società verrà sanificata ogni due settimane.