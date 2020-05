Chiavari: per una solidarietà alla scuola pubblica paritaria

di Giuseppe Valle



Si è sfiorato lo sciopero delle scuole paritarie che il DL emesso dal presidente Giuseppe Conte non tiene in alcuna considerazione, sebbene le stesse garantiscano un servizio che altrimenti spetterebbe allo Stato, con costi esorbitanti.

Questo è stato l’argomento della trasmissione di oggi a “Telepace con voi” con interventi mirati a dare un quadro quanto mai preciso e obiettivo della situazione.

Il primo ospite di don Fausto Brione è stato don Alberto Gastaldi, responsabile del settore Scuola della nostra Diocesi: le scuole pubbliche paritarie stanno correndo gravi rischi di chiusura, con danni per l’utenza e per lo Stato stesso che dovrebbe subentrare a coprire il vuoto lasciato dalle scuole di ogni ordine e grado, soprattutto materne e dell’infanzia.

Occorre superare – continua don Gastaldi – pregiudizi ideologici e luoghi comuni.

Anche Gabriele Toccafondi, già sottosegretario all’Istruzione, riconosce che sebbene siano stati fatti alcuni passi aventi, le risorse economiche stanziati per le scuole paritarie e le famiglie sono insufficienti. Se poi si pensa che nelle scuole paritarie il sostegno agli alunni con disabilità certificate deve essere pagato dalle famiglie, tocchiamo con mano carenze e discriminazioni assurde.

Gli interventi dei politici hanno acceso qualche speranza che a livello regionale e statale qualcosa si potrà ottenere. Hanno parlato di questo Vittorio Mazza e Ilaria Cavo del Consiglio Regionale, il senatore Vito Vattuone.

Suor Anna Monia Alfieri, legale rappresentante dell’Istituto di Cultura e di Lingue delel Marcelline ha portato la sua carica di entusiasmo e speranza in un lavoro trasversale tra le forze politiche per riconoscere il valore delle agenzie educative che garantiscono qualità e pluralità dell’insegnamento. Conclude dicendo che se non riparte la scuola, non riparte neppure il Paese.

Molto sentita anche la testimonianza del rettore delle Scuole Maria Luigia, Simonetta Presa, che ha sottolineato il contributo delle famiglie in questa fase difficilissima. Proprio i genitori hanno capito che la scuola non si è mai fermata e ha saputo adeguarsi alle nuove esigenze in tempi rapidi.

Simonetta Presa

Il sociologo dell’Università di Genova Mario Salisci ha sottolineato come gli ottanta milioni di euro previsti dal Decreto allo studio per le scuole paritarie dell’infanzia sono un’inezia per un comparto che si occupa del 70% dei bambini. Se dette scuole dovessero chiudere, a settembre lo Stato si troverebbe in difficoltà insormontabili, specie ora che si richiede la distanza fra le persone e quindi spazi introvabili.

Mario Salisci

Il vescovo, mons. Alberto Tanasini, responsabile regionale per le scuole, ha messo l’accento sulla storia delle scuole paritarie: sono nate nel seno della Chiesa ma non sono confessionali, sono pubbliche perché accolgono tutti ed anzi sono nate per aiutare i più poveri e disagiati ma questo oggi non è più possibile perché queste scuole devono sostenersi con le rette, sebbene talvolta garantiscano ugualmente delle gratuità per casi di estrema necessità.

Mons. Alberto Tanasini

Don Fausto ha concluso rifacendosi ad un pensiero di Papa Francesco: “Non è un’epoca di cambiamento ma un cambiamento d’epoca” che richiede competenze, fantasia e capacità.