Chiavari: “Ora si può partire con una reale pista ciclabile”

Dal Mu5s Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Bike lane sì, bike lane no. La norma esiste ma a Comune diverso corrisponde sensibilità diversa. E questo malgrado lo spirito dell’iniziativa governativa sia comunque legata a esigenze sanitarie e di mobilità. Genova, ad esempio, ha iniziato a tracciare le nuove corsie, per la speranza di chi le vorrebbe anche in tempi non sospetti, e la maledizione di chi continua a ritenere auto e moto gli unici mezzi con diritto di esistere su una strada pubblica. Leggiamo le critiche, e a fronte di alcune sensate è innegabile che la maggior parte siano legate ad una mentalità vecchia e dura a morire.

Su questo fronte la Liguria, in particolare quella di Levante, si distingue tristemente. Infatti non c’è uno straccio di tracciato ciclabile degno di essere chiamato così, nemmeno un tentativo. Eppure questo è un momento che bisogna cogliere: nella difficoltà prima sanitaria e ora economica, tante iniziative potrebbero essere sviluppate con un minimo di lungimiranza e reale interesse per la Res Publica. Gli spazi ciclabili sono una di queste.

Possono nascere bike lanes e diventare piste ciclabili, raccogliere prima il malcontento di parte della cittadinanza poi la rassegnazione e infine – ne siamo convinti – la consapevolezza. Chiavari ha questa occasione. Parla da anni di piste ciclabili e ha sempre trovato il modo di rimandarne la realizzazione. Ora può iniziare a delimitare corsie ciclabili, e può farlo demandando la responsabilità sul governo, spendendo poco e impiegando poco tempo.

Noi immaginiamo una pista ciclabile come quella nell’immagine, ma per ora va bene anche una riga per terra: in corso Dante basta togliere una fila di parcheggi, in corso Garibaldi basta orientarli diversamente, in via Nino Bixio non serve nemmeno eliminarne, in centro storico o altre strade più lente (tra cui la stessa passeggiata mare) basta imporre la velocità massima a 30 km/h.

Per non parlare del collegamento con Lavagna, che per quanto più complesso per la tipologia di strada a disposizione, renderebbe finalmente possibile gli spostamenti con mezzi leggeri soprattutto nella stagione estiva, quando più è sentita l’esigenza di spazi.

Con un certo sollievo apprendiamo che il percorso tra via Vittorio Veneto a corso Millo è stato ora aperto alle biciclette, adesso spingiamo affinché anche interventi più “visibili” vengano portati avanti. Abbiamo una visione di Chiavari (e Lavagna) che portiamo avanti da anni, testardi e magari monotoni: questo è il momento. Possiamo collaborare: siamo disponibili. Oppure possiamo solo motivare e pungolare, ma chiediamo con forza che il cammino timidamente intrapreso venga proseguito, per traghettare Chiavari nel XXI secolo.