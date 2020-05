Chiavari: il Cif informa, le iniziative

Dal Cif Comunale di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il Cif Comunale di Chiavari collabora con l’Associazione di Promozione Sociale “Kairos – Tempo e valore alla persona”, Kairos offre un servizio di ascolto gratuito per chi avesse necessità.

Dal 12 maggio 2020: “Ti ascoltiamo”: siamo attivi con un nuovo servizio completamente gratuito: si riparte, con tutte le cautele.

Il Cif condivide e sostiene questo servizio offerto da Kairos che è disponibile per tutti, anche per i non soci e in modo gratuito; un canale di relazione di aiuto per chi vive momenti di difficoltà, combatte con una comunicazione familiare complicata, o sente semplicemente la necessità di essere ascoltato e non sa a chi rivolgersi.

E’ possibile scrivere all’indirizzo email dedicato tiascoltiamo@kairosaps.org

oppure chiamare al 391 4029168.

Come funziona

Con il primo contatto, un professionista competente ti indirizzerà verso il servizio che più si addice alle tue necessità e ti verrà fissato un appuntamento.

Potrai chiedere di essere chiamato al telefono, via Skype, oppure di collegarti in audio/video conferenza mediante un link che ti forniremo noi, per accedere al quale non occorre alcun software, è sufficiente una connessione Internet.

Kairos è iscritta al registro del terzo settore della Regione Liguria con delibera n.6771 dell’8.11.2019.

”Il Cif ti regala una spesa”

IL Cif Comunale di Chiavari informa che è ancora aperta la raccolta fondi

per l’acquisto prodotti prima necessità per la primissima infanzia

Il primo evento messo in pratica durante questo drammatico periodo di Coronavirus il nostro pensiero è stato rivolto alle famiglie in serie difficoltà con bimbi così abbiamo dato il via al progetto ”Il Cif ti regala una spesa” che si è poi trattato di una raccolta fondi che sono poi stati utilizzati per un ‘acquisto di prodotti per la prima infanzia, omogeneizzati, biscotti, pannolini, ecc.

La prima spesa e stata consegnata al Comune di Chiavari il 14 maggio.

La raccolta fondi continua si potrà fare un’offerta bonificandola a:

CIF IBAN IT 56S 030 3231 9500 1000 0000 582 Specificare causale

Nota.

Il Cif di Chiavari associazione di promozione sociale, facente parte del Forum delle Associazioni Famigliari sostiene la causa “centri estivi necessari per le famiglie, i Comuni devono pensarci”.