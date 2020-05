Carasco: atto indimidatorio a Fratelli d’Italia

Da fabrizio Brignole, presidente del Circolo Fratelli d’Italia Carasco e le tre valli riceviamo e pubblichiamo

“Stiamo allestendo a Carasco i locali che ospiteranno il Circolo Fratelli d’Italia Carasco e le Tre Valli (Fontanabuona – Aveto – Graveglia) che presto aprirà al pubblico.

Un Circolo che ho pensato moderno ed aperto ai cittadini ed ai servizi a loro dedicati in un momento così delicato per i loro bisogni.

Evidentemente questo impegno non è apprezzato da tutti, c’è chi esprime il suo dissenso con il favore delle tenebre e con la viltà delle proprie azioni, e questa mattina abbiamo trovato queste foto e questo messaggio affissi alla nostra porta.

Questi episodi che stigmatizziamo invece di intimidirci ci rafforzano invece nella convinzione della bontà del nostro progetto e ci spronano ancor più nella sua realizzazione”.

Sono già stati espletati tutti gli adempimenti per giungere all’identificazione ed alla punizione dei responsabili che auspichiamo rapida ed esemplare affinché non abbiano a ripetersi”.

Grazie a tutti i cittadini che ne comprendono la gravità e ci stanno manifestando una calorosa solidarietà!

A presto”.