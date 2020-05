Camogli: prosegue la colletta alimentare

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e a tutti,

Asl3 ci segnala oggi due residenti in isolamento fiduciario perché rientrati dall’estero. Sono quindi 6 le persone in isolamento presso il proprio domicilio (1 in quanto entrata in contatto con persona positiva e 5 perché rientrate dall’estero) e 3 le persone positive al Covid-19.

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Continua la colletta alimentare in collaborazione con la Croce Rossa e la Protezione Civile.

Per il mese di marzo sono stati consegnati pacchi contenenti generi di prima necessità a 16 diversi nuclei familiari di cui 12 assistiti da tempo da Croce Rossa (segnalati sia dal Comune sia da altre associazioni) e 4 nuovi segnalati dai Servizi Sociali.

Per il mese di aprile, 24 sono state le famiglie a cui sono andati i pacchi alimentari di cui 13 assistite da tempo da Croce Rossa.

La consegna per il mese di maggio, prevista per venerdì prossimo, andrà a 27 nuclei famigliari di cui 13 assistiti da tempo da Croce Rossa.

Come sempre il nostro ringraziamento va ai volontari di Croce Rossa e Protezione Civile per l’impegno a favore della comunità, a tutti coloro che hanno contribuito alla colletta e agli esercenti che hanno aderito all’iniziativa.

Continuiamo a comportarci con cautela e responsabilità, seguendo tutte le disposizioni necessarie per contenere la diffusione del contagio.

Buona serata!