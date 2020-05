Bogliasco: riaperture e orari

Dal Comune di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Per questa sera tre comunicazioni di riaperture e orari.

La Pro Loco ha ripreso la sua attività riaprendo l’ufficio al pubblico con il seguente orario provvisorio: da lunedì a sabato dalle ore 8 – alle ore11 con la consueta serietà ha predisposto tutti gli adeguamenti necessari per accogliere gli utenti in sicurezza.

La Biblioteca presso la casetta Burchi rimane ancora chiusa per lavori in corso e per essere attrezzata in modo conforme alle esigenze delle norme per il contenimento del contagio. Le bibliotecarie comunicano che i prestiti in corso saranno automaticamente rinnovati fino all’apertura.

Anche le funzioni religiose hanno ripreso con la consueta regolarità; vi comunichiamo però gli orari e i luoghi per le celebrazioni di domenica 24 maggio:

Ore 8,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale

Ore 10.00 S. Messa all’aperto in piazza Trento e Trieste

Ore 11,30 S. Messa all’aperto in Piazza XXVI Aprile

In caso di pioggia:

Ore 9,15 S. Messa nel Santuario di N.S. delle Grazie

Ore 10.00 S. Messa nell’Oratorio di S. Chiara

Ore 11,30 S. Messa nella Chiesa Parrocchiale

Ore 18.00 S. Messa festiva nella Chiesa parrocchiale