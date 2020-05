Spiagge libere: app di Liguria digitale aiuterà i sindaci

La difficile gestione delle spiagge libere sembra essere uno scoglio per i sindaci. Gli scorsi anni in un litorale libero poteva accadere qualsiasi cosa, tipo la morte di un bagnante, e nessuno ne rispondeva, tanto meno i sindaci. Quest’anno invece, con il coronavirus e il pericolo di contagi le cose sembrano cambiate. Ora il sindaco di Genova Marco Bucci, in qualità anche di sindaco metropolitano, pensa di creare un coordinamento attraverso una app gestita da Liguria Digitale e con la regia del presidente Giovanni Toti.