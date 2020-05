‘Santa’: video “Tigulliana”, il ricordo di Papa Wojtyla

Dallo staff della “Tigulliana” riceviamo e pubblichiamo

Ricorre oggi, 18 maggio 2020, il centenario della nascita di Karol Wojtyla, mentre il 2 aprile scorso ricorrevano i 15 anni dalla Sua morte.

Questi duplici anniversari ci riportano con la memoria ad altre significative date di Papa Giovanni Paolo II:

– La visita che Karol Wojtyla (all’epoca Arcivescovo di Cracovia) compì nel Tigullio, più precisamente a Santa Margherita Ligure, a Villa Durazzo, il 10 settembre 1976, due anni prima della Sua elezione al soglio pontificio, avvenuta il 16 ottobre 1978.

– L’udienza con Papa Wojtyla, mercoledì 17 dicembre 1980, con una delegazione di sammargheritesi, guidata dal sindaco dell’epoca Fortunato (Nino) Milanesi, nel corso della quale Giovanni Paolo II ebbe in dono una copia del periodico “Bacherontius” con l’articolo relativo al racconto della Sua visita a Villa Durazzo nel 1976.

– L’incontro in Vaticano, vent’anni dopo, mercoledì 21 dicembre 2000 (anno Giubilare) nel corso del quale, a nome della “Tigulliana”, Marco e Andrea Delpino, con lo scrittore Paolo Riceputi e l’allora Sindaco di S. Margherita Ligure Angelo Bottino, consegnarono al Santo Papa la prima copia di un libro con le opere di decine e decine di Poeti e Autori del sodalizio culturale tigullino.

Il video che è stato postato oggi in questo particolare anniversario, su Facebook e sul canale Youtube di “Tigulliana TV”, fu realizzato 14 anni fa e racconta in una sintesi (in 5 minuti e 50 secondi) di alcuni momenti del Pontificato di Karol Wojtyla con le immagini dell’indimenticabile incontro del 21 dicembre 2000.

Momenti commoventi della vita di un Grande Papa che oggi è nella beatitudine dei Cieli.

Per visualizzare il video, cliccare sul seguente link: