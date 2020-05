‘Santa’: “Tintarella ancora vietata in spiaggia”

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Coronavirus. A Santa Margherita Ligure le persone positive scendono a 8; 8 in sorveglianza attiva e 6 in “quarantena” perché rientrati dall’estero.

Oggi sono riprese le attività commerciali, le messe, gli incontri con gli amici… Attenzione però: a Santa Margherita Ligure (come in altri comuni) sulle spiagge non si può ancora stare a prendere il sole. Ricordiamoci che il virus è ancora pericoloso!

A questo link trovate sempre la nostra pagina informativa con i link ai testi del Dpcm e dell’Ordinanza di Regione Liguria di domenica 17 maggio 2020, alle linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, alle linee guida per l’esercizio fisico e lo sport e per l’organizzazione dei centri estivi https://bit.ly/3cUmop6.