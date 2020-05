Un segnale positivo in campo commerciale, sia pure al momento non confermato, arriva da Recco. I fratelli Tossini, con punti vendita anche a Rapallo, Chiavari e forse in futuro a Lavagna, amplierebbe l’esercizio di via Roma a Recco. Occuperebbe anche lo spazio dei casalinghi Gandolfo che si trasferisce in piazza 10 Novembre. La chiusura per lavori sarebbe imminente. Tossini a Recco ha altri due punti vendita in via Assereto e via Trieste

Il panificio Tossini di via Roma