RASSEGNA STAMPA. Feste estive addio

Oggi, lunedì 18 maggio, auguri a Vincenza. Mercati settimanali: Recco e Riva Trigoso, con banchi solo alimentari. Parole: lessico (raccolta di parole, dizionario, vocabolario; l’insieme di parole e locuzioni, che in un sistema linguistico danno forma a diversi significati). Proverbi: “Chi nasce afflitto, muore sconsolato”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX: Fase 2: “Feste d’estate addio: niente torta a Lavagna, Recco e Rapallo si decide in settimana (Vedi Levante News del 10 maggio)”; “Ripartenza a ostacoli”; “Magliette in vendita, il ricavato per aiutare le famiglie in difficoltà”; “A Recco la Fase 2 inizia a tavola, poi a giugno riaprono le spiagge”; “Mercato di Chiavari, il caffè solidale”; Istituto Caboto, vincere un premio al tempo del covid”.

Coronavirus: “Ambulanze per Covid, un mezzo è necessario”.