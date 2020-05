Pignone: il Comune investe 100mila euro per lavori pubblici

di Guido Ghersi

Il Comune di Pignone, nella Media Val di Vara, guidato dal sindaco Ivano Barcellone, ha investito circa 100mila euro per lavori di pubblica utilità e sicurezza, soprattutto a vantaggio dei ragazzi, oltre ad interventi di recupero storico-culturale a strutture risalenti a ben sei secoli or sono.

Intanto si parte dal Municipio e dall’attigua scuola materna, con un risparmio energetico del 30%; poi si passerà all’antico ponte in pietra e sormontato da ben sei arcate travolto dalla piena del torrente nel 2010 e che finalmente sarà rigenerato e reso utilizzabile.