Nervi: via Biasone, liberati dall’ascensore bloccato

Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Nervi, in via Biasone, per un ascensore bloccato da una avaria imprevista. L’impianto, che collega la parte bassa della via con quella alta, è rimasto bloccato per l’azionamento di sistemi di bloccaggio e senza possibilità di muoversi in nessuna direzione, né in salita, né in discesa. I vigili del fuoco hanno dapprima raggiunto il tetto della cabina per provare una via di accesso ma inutilmente.

Successivamente si è reso necessario aprire un varco nel muro esterno per permettere ai tre occupanti di uscire.

A questo link il video

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/K2NpR7ayfkXMHxq