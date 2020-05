Maltratta moglie e figlia maggiore, arrestato

Dall’ufficio stampa della Questura di Genova riceviamo e pubblichiamo

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 38enne nigeriano per maltrattamenti contro familiari, denunciandolo altresì per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Sabato nel tardo pomeriggio i poliziotti dell’U.P.G. e del Commissariato Prè sono intervenuti in un appartamento per una violenta lite in atto. All’interno della piccolissima abitazione vi era il 38enne, che è stato subito fatto uscire, e la moglie con le loro figlie minori, molto agitate e spaventate.

Dai loro racconti è emerso che l’uomo, da marzo scorso destinatario di un allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla coniuge, è entrato in casa pretendendo di dormire lì con loro. Sentendosi rifiutato, ha dato in escandescenze minacciando la moglie e la figlia più grande e percuotendole mentre le due donne si proteggevano l’un l’altra e la bambina più piccola assisteva.

Poiché questo è stato l’ennesimo episodio di violenza perpetrato dall’uomo, spesso ubriaco, nei confronti della sua famiglia, gli agenti lo hanno tratto in arresto e condotto al carcere di Marassi in attesa di convalida.