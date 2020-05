Lettere/ “Il cinghialone continua a fare danni”

Riceviamo e pubblichiamo

Questa notte, come spesso succede, il cinghialone ha fatto la sua incursione in piazzale Europa. Adesso prende di mira i bidoni nella zona dove c’è il bar. Un paio di mesi fa il Comune, che ringrazio per l’intervento, ha messo un bel sistema di blocco dei bidoni dell’umido che si è rivelato efficace. La prima sera il cinghialone ha lottato per venti minuti per ribaltarli a forza di colpi; per fortuna si è fermato in tempo perché ancora un poco e riusciva a sfilarlo. Le volte dopo ha provato per qualche minuto e poi ha desistito perché vede che non riesce a ribaltarli. Ultimamente va da quelli in zona bar perché sono liberi e una volta ribaltati li colpisce e trascina anche per un’ora per svuotarlo da tutti i sacchetti dell’umido riuscendo a svegliarmi in piena notte anche se abito ad un centinaio di metri di distanza. Spero che il comune blocchi tutti i bidoni dell’umido anche per agevolare il lavoro degli operatori ecologici che poi devono ripulire lo scempio che trovano. Se poi in più arrivasse anche la gabbia trappola di cui si parlava lo scorso anno tanto meglio.