Chiavari: covid, fratellini (10 e 14 anni) guariti

Oggi inizio della Fase 2 (la fase 3 inizia il 3 giugno). A Chiavari un morto, occorre ancora stabilire la causa, e quattro guariti tra cui due fratellini. A spiegare la situazione è come sempre il sindaco Marco Di Capua: “Le persone in isolamento fiduciario sono 46 (15 in meno rispetto a venerdì). Di queste, 20 sono in isolamento perché rientranti in Italia dall’estero.

Le persone positive al virus sono 73 (4 in meno rispetto a venerdì ).

Di queste 73, 68 sono in quarantena a casa (compresi quelli presso il Ricovero Torriglia che attualmente sono 37 anziani ospiti e 2 operatori) mentre sono 5 le persone che sono ricoverate in ospedale.

Abbiamo 4 persone guarite oggi e nessun nuovo contagio.

C’è stata la morte di un residente chiavarese all’ospedale di Sestri ma si è in attesa del risultato del tampone.

Le persone positive a domicilio, quindi, escluso i casi riconducibili alla Casa di Riposo, oggi sono 29.

La notizia bella, in quella positiva dei 4 guariti, è che 2 di questi sono due fratellini di 10 e 14 anni!

Possiamo uscirne solo se tutti facciamo la nostra parte, con più collaborazione, senso civico e rispetto delle regole del distanziamento sociale e igiene personale. Non buttiamo al vento i sacrifici fatti”.