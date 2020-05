Chiavari: celebrazione delle Messe presenti i fedeli

di Giuseppe Valle

Da questa mattina sono riprese le Sante Messe con il nuovo assetto e le precauzioni previste dai vari decreti.

Alle prime celebrazioni hanno partecipato pochi fedeli, come era facile prevedere in giorno feriale. Un periodo di “rodaggio” è quanto mai auspicabile per mettere a punto i protocolli. Una delle prime osservazioni è che i partecipanti devono occupare i primi posti e non disporsi a casaccio, per consentire di sanificare solo le sedie o le panche effettivamente occupate.

Sestri: Santa Maria di Nazareth





A parte le questioni logistiche, è stata una grande emozione riprendere contatto con il Sacramento dell’Eucaristia, dopo tante Comunioni spirituali.

Don Fausto Brioni, parroco di San Giacomo di Rupinaro, conferma che ” È stato un momento molto bello in cui ci si è ritrovati per celebrare in comunione con il popolo in modo più pieno, anche se la celebrazione è stata trasmessa ugualmente su YouTube per consentire ad anziani e malati di partecipare. I fedeli presenti erano più della media”.

Questo tempo di clausura è stato un dono per riscoprire la Pasqua e le grazie che il Signore ci elargisce, ed uno stimolo a non vivere con superficialità la partecipazione o la non partecipazione alla vita della Chiesa. Il Signore ci ha educato anche attraverso il dolore degli altri che abbiamo fatto nostro e abbiamo pregato in modo più vero. Come dice il Salmo 48, 13 “L’uomo nella prosperità non comprende…”