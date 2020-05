Simone Schiaffino, alfiere dei Mille ed eroe garibaldino, morì 160 anni fa, il 15 maggio 1860, a Calatafimi. Come ogni anno la Massoneria camogliese ha posto una corona di alloro al monumento con cui Camogli ricorda questo suo figlio. In passato alla cerimonia partecipavano anche le scuole, in particolare gli studenti del Nautico; quest’anno sarebbe stato comunque impossibile, causa il coronavirus.

(foto di Consuelo Pallavicini)