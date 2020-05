Camogli: covid, morto un ricoverato per altra patologia

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le annotazioni serali del sindaco Francesco Olivari

Oggi Asl3 ci ha purtroppo comunicato il decesso, avvenuto nei giorni scorsi, di un nostro concittadino che, ricoverato da tempo per altra patologia, era risultato positivo al Covid-19. Alla famiglia vanno il nostro cordoglio e la nostra vicinanza.

Attualmente sono 3 le persone positive al Covid-19 e 4 le persone in isolamento presso il proprio domicilio (1 persona in quanto famigliare di persona positiva e 3 perché rientrate dall’estero).

Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Nel pomeriggio Commissione Anci sui parchi da me coordinata. Sono emerse problematiche comuni a tutto il territorio quali le risorse limitate a disposizione dei Comuni per il controllo e la necessità di cartellonistiche adeguate che evidenzino le regole da seguire lungo i percorsi escursionistici per esempio.

A seguito del DPCM e dell’ordinanza di Regione Liguria emanati ieri sera, ho firmato oggi una nuova ordinanza, in vigore fino al 25 maggio prossimo. I moli sono ora accessibili, il mercato settimanale, per il prossimo mercoledì 20 maggio, sarà ancora limitato al settore alimentare, le spiagge sono accessibili solo per gli allestimenti degli stabilimenti balneari e per il passaggio di chi deve accedere a canoe e imbarcazioni.

Parchi giochi e spiagge non sono ancora accessibili, come peraltro nella quasi totalità dei Comuni del circondario, perché non è sufficiente stabilire che tutto sia aperto ma tutto deve essere aperto adeguandosi alle disposizioni date, e ciò non è evidentemente possibile da effettuare dalla sera alla mattina.

Qualche esempio: le aree giochi devono essere sanificate ogni giorno e occorre quindi predisporre il servizio e trovarne le risorse; per le spiagge, tra le altre cose, occorre prevedere adeguate cartellonistiche bilingui che elenchino le norme da rispettare e i divieti di assembramento e di svolgere attività sportive di gruppo; per il mercato settimanale occorre verificare l’effettiva disponibilità di spazio adeguato allo svolgimento dello stesso per tutti i banchi normalmente presenti. Inoltre in questa settimana saranno effettuati lavori nella spiaggia di ponente, in modo da prepararla per la prossima riapertura.

Da oggi molte attività commerciali potevano riprendere la loro attività, qualcuno lo ha già fatto, qualcuno lo farà nei prossimi giorni, giusto il tempo di adeguarsi alle linee guida. A tutti i nostri più sentiti auguri per la migliore delle riprese!

In questo momento di ripartenza è fondamentale continuare a rispettare le regole, la distanza interpersonale di almeno un metro, lavarsi frequentemente le mani, avere sempre con sé la mascherina da utilizzare nei luoghi pubblici chiusi, sui mezzi di trasporto e anche all’aperto, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza.

