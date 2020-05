Bogliasco: buon ritorno alla normalità, seguendo le regole

Dall’Amministrazione comunale di Bogliasco riceviamo e pubblichiamo

Allora si riparte; certamente tutti lo faremo con entusiasmo, con la volontà di tornare a svolgere le nostre attività con rinnovato impegno e tutto ci sembrerà più apprezzabile e gratificante, anche quello che magari prima ci costava fatica; quindi auguriamo buon lavoro a tutti. l’Amministrazione si impegna a essere disponibile per collaborare e risolvere insieme a voi gli eventuali dubbi che sicuramente saranno tanti; gli uffici e gli operai stanno lavorando con il massimo impegno per ottemperare a tutte le disposizioni che ci giungono.

Sicuramente mancano ancora alcuni dettagli importanti, ma il nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sta per essere diramato e il conseguente adattamento delle Regioni ci daranno le ultime disposizioni sulle quali poi lavorare per adattarle al nostro territorio. L’importante è organizzare il nostro ritorno alla normalità velocemente, ma in sicurezza conservando

però la consapevolezza che, purtroppo il Virus non è del tutto debellato e quindi ci vuole ancora tanta prudenza. I consigli che da ogni dove ci giungono sono sempre gli stessi: distanziamento, uso della mascherina ed evitare gli assembramenti.