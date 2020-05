Treni : da domani 13 corse in più tra Genova e La Spezia

di Guido Ghersi

In Liguria, anche i trasporti ferroviari avviano il ritorno alla normalità. Infatti a partire da domani, lunedì 18 maggio,

“Trenitalia” su richiesta della Regione Liguria, aumenterà di ben 61 unità i treni in circolazione distribuiti sulle linee di maggiore flusso della regione. Sulla tratta della “linea tirrenica” tra Genova – La Spezia i colleganti attivi saranno ben 68, con un incremento di ben 13 convogli.

L’Assessore al Turismo e Trasporti della Regione, Giovanni Berrino ha commentato:”Con il ritorno in servizio di questi treni si compie un importante passo verso il ripristino dell’offerta regionale esistente prima della pandemia”.