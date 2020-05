Sori: coppia in moto si ferisce sulla panoramica

Una coppia di venticinquenni, lei di Camogli lui di Recco, sono finiti in codice giallo al San Martino per una caduta dalla moto. I due stavano percorrendo la panoramica Uscio-Monte Fasce quando in una curva particolarmente insidiosa, la moto è finita a terra senza responsabilità di terzi. Sul posto la Croce Rossa di Uscio e la Croce rossa di Sori. Il 118 ha disposto il trasporto dei due in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.