‘Santa’: dal 20 maggio riaprono le scuole guida

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

In Liguria da domani, con una settimana di anticipo rispetto alle indicazioni governative, riaprono tutte le attività. Si potrà circolare liberamente e senza autocertificazione, andare dove si vuole e incontrare chi si vuole. Ma sempre all’interno dei confini regionali. E soprattutto restano confermate le distanze interpersonali e l’utilizzo della mascherina. Dal 20 maggio, anche le scuole guida. I confini tra regioni potrebbero riaprirsi dal 3 giugno.

In particolare da domani potranno riaprire (NB in alcuni casi saranno i sindaci a decidere se revocare o meno le ordinanze): parchi, ville e giardini pubblici oltre che le aree gioco attrezzate; musei, archivi, biblioteche e degli altri istituti e luoghi della cultura; attività commerciali al dettaglio; ristorazione (ad esempio: bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e tutti esercizi somministrazione alimenti e bevande); servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti e tatuatori); stabilimenti balneari; spiagge libere e libere attrezzate (che saranno oggetto di singole ordinanze dei sindaci); strutture ricettive (ad esempio alberghi, agriturismi, bed&breakfast, affittacamere); strutture ricettive all’aria aperta (ad esempio i campeggi); attività sportive di base e l’attività motoria in genere; piscine e palestre (in anticipo rispetto all’apertura dal 25 maggio prevista dalle norme nazionali); centri e circoli sportivi pubblici e privati; commercio al dettaglio su aree pubbliche: mercati, fiere e mercatini degli hobbisti; tirocini extracurricolari; uffici aperti al pubblico; attività di manutenzione del verde.

Qui trovate le linee guida per la riapertura e l’ordinanza di oggi di Regione Liguria https://bit.ly/3cUmop6