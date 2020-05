Regione: in Consiglio, covid-19 protagonista

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta, in videoconferenza, convocata per martedì 19 maggio dalle ore 10 alle ore 14

Interrogazione 384 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sul personale sanitario in servizio presso le ASL liguri.

Interrogazione 385 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulle strutture presenti e personale sanitario in servizio presso ASL 5.

Interrogazione 1291 (Juri Michelucci): Sulla pensilina Ospedale di Levanto.

Interrogazione 1310 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla pensilina pericolante ospedale S. Nicolò di Levanto.

Interrogazione 119 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sui costi sanitari scaturenti da inquinamento atmosferico.

Interrogazione 389 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sulla formazione del personale sanitario ligure.

Interrogazione 405 (Juri Michelucci): Sul kit diagnostico per la ricerca degli anticorpi del covid-19.

Interrogazione 408 (Juri Michelucci): Sui test sierologici per la rilevazione del Covid-19 nei laboratori pubblici e privati.

Interrogazione 409 (Andrea Melis, Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Fabio Tosi): Sulla chiusura dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte.

Interrogazione 410 (Fabio Tosi): Sulla copertura assicurativa dei medici specialisti in servizio presso il Pronto Soccorso in ASL4

Interrogazione 1317 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulla D.G.R 754/2019 Accordo integrativo regionale apertura degli studi di medicina generale nelle giornate di sabato e festivi.

Interrogazione 1323 (Claudio Muzio): Sul riconoscimento legislativo della Lingua dei segni italiana (LIS) e la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena integrazione sociale delle persone sorde.

Interrogazione 324 (Paolo Ardenti): Sulla sospensione servizio elisoccorso da parte del Ministero dell’Interno.

Interrogazione 1332 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon): Sull’ipotizzata chiusura del punto di primo intervento dell’Ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte (SV) e la restrizione dei servizi sanitari.

Interrogazione 1333 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon): Sulle strutture aggiuntive finalizzate alla gestione dell’emergenza acuzie Covid-19 in ambito ASL 2 savonese.

Interrogazione 1335 (di iniziativa del Consigliere: Luca Garibaldi): Sull’informazione in più lingue alla cittadinanza per l’emergenza nazionale coronavirus.

Interrogazione 1337 (Juri Michelucci): Sulla riattivazione del corpo delle Guardie ecologiche volontarie (GEV).

Interrogazione 1339 (Giovanni De Paoli): Sulla situazione della nave da crociera Costa Magica.

Interrogazione 1340 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Mauro Righello): Sull’emergenza coronavirus e il sostegno alle famiglie con disabili.

Interrogazione 1342 (Juri Michelucci): Sulle tempistiche in merito all’avvio dei test sierologici.

Interrogazione 1365 (Juri Michelucci): Sull’estensione dei test sierologici.

Interrogazione 1343 (Juri Michelucci): Sull’ospedale unico per l’ASL5 ed un’equipe medica dedicata per Covid-19.

Interrogazione 1345 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sulle condizioni di seria criticità presso l’Ospedale Villa Scassi di Genova.

Interrogazione 1355 (Sergio Rossetti, Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi): Sulla ricetta dematerializzata e il trasporto dei pazienti non deambulanti.

Interrogazione 1356 (Giovanni Lunardon, Luca Garibaldi, Sergio Rossetti): Sul contratto di noleggio della nave “Spendid” di proprietà della Società Grandi Navi Veloci Spa.

Interpellanza 178 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui costi della nave ospedale.

Interrogazione 1358 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sull’applicazione in Liguria del “modello Piacenza” .

Interrogazione 1359 (Juri Michelucci): Sull’avvio della produzione di mascherine per il dopo emergenza Covid-19.

Interrogazione 1360 (Juri Michelucci): Sull’emergenza Covid-19 – Casa di riposo R.S.A. Sabbadini – Sarzana (SP).

Interrogazione 1363 (Juri Michelucci): Sulla struttura R.S.A. “A. Sabbadini” nel comune di Sarzana (SP).

Interrogazione 1367 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sui fondi del Piano di sviluppo rurale per sostegno ai viticoltori.

Interrogazione 1370 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sui nove infermieri della Marina Militare a supporto del personale delle case di riposo in ASL1.

Interrogazione 1373 (Andrea Melis, Fabio Tosi, Marco De Ferrari, Alice Salvatore): Sull’attuazione delle azioni e misure previste nel Piano regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale e sul monitoraggio dell’andamento delle forme gravi e complicate di influenza.

Interrogazione 135 (Giovanni Lunardon): Sulla prossima campagna vaccinale per l’influenza stagionale.

Interrogazione 1375 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sullo spostamento temporaneo, per far fronte all’emergenza Covid-19, del Day hospital oncologico dal S. Bartolomeo alla Casa della salute di Sarzana.

Interrogazione 1376 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulle squadre sanitarie territoriali per la lotta al Covid-19.

Interrogazione 1377 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla mobilità interna degli operatori sanitari e la soluzione delle difficoltà per i trasporti a fine turno.

Interrogazione 1378 (Juri Michelucci, Luca Garibaldi): Sull’estensione del bonus di 1.000 euro al personale non dipendente ASL.

Interrogazione 1380 (Valter Giuseppe Ferrando, Juri Michelucci): Sull’estensione del riconoscimento del bonus di 1000 euro per il personale sociosanitario.

Interrogazione 1379 (Fabio Tosi, Andrea Melis, Alice Salvatore, Marco De Ferrari): Sul contagio da Covid-19 di operatori sanitari e pazienti nell’Ospedale di Lavagna.

Interrogazione 1381 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla riduzione del costo dei tesserini per la pesca.

Interrogazione 1383 (Luca Garibaldi): Sull’emergenza Covid-19 nei poli ospedalieri del Tigullio.

Interrogazione 1386 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sulla campagna istituzionale “Noi, fieri e tenaci”.

Interrogazione 136 (Fabio Tosi): Sulla campagna pubblicitaria #orgoglioliguria.

Interrogazione 1387 (Juri Michelucci, Valter Giuseppe Ferrando): Sul bando per l’assunzione di 10 infermieri e OSS extraregionali nell’ASL 5.

Interrogazione 1389 (Giovanni Barbagallo, Luca Garibaldi, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti): Sul finanziamento dei bandi PSR sottomisura 4.1 e 6.1.

Interrogazione 1390 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino, Juri Michelucci, Mauro Righello): Sulla regolamentazione e l’informazione dei protocolli di utilizzo dei dispositivi di protezione individuali (DPI) e i comportamenti nella Fase 2 del Covid-19.

Interpellanza 170 (Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Mauro Righello): Sulla mancanza di forniture di alcuni dispositivi di protezione individuale (DPI).

Interrogazione 133 (Luca Garibaldi): Sui dati trasmessi per la compilazione del Bollettino di sorveglianza integrata del Covid-19.

Interrogazione 137 (Sergio Rossetti): Sulle risorse a favore del mondo dello sport.

Interpellanza 163 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sull’ospedale unico del Ponente ligure ad Arma di Taggia.

Interpellanza 164 (Alice Salvatore, Marco De Ferrari, Andrea Melis, Fabio Tosi): Sui finanziamenti ai progetti di vita indipendente.

Interpellanza 167 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sui piani di investimento per l’ambiente.

Interpellanza 169 (Luca Garibaldi): Sull’iter di creazione dell’Osservatorio regionale per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.

Interpellanza 174 (Giovanni Battista Pastorino, Francesco Battistini): Sul mancato impiego del padiglione Mios, presso l’Ospedale Santa Corona – Pietra Ligure, per la gestione dell’emergenza covid-19.

Interpellanza 176 (Francesco Battistini, Giovanni Battista Pastorino): Sulla realizzazione di un Covid Center presso l’Ospedale S. Bartolomeo di Sarzana.

Interpellanza 177 (Giovanni Barbagallo, Giovanni Lunardon, Mauro Righello, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi): Sulle strutture residenziali per pazienti COVID della provincia di Imperia.

Interpellanza 179 (Luca Garibaldi): Sull’emergenza Covid-19 nel Tigullio e i laboratori di riferimento.

Interpellanza 180 (Mauro Righello, Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Giovanni Barbagallo): Sul bando FILSE per contributi straordinari di sostegno per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado.