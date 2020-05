Recco: la parrocchia di San Martino di Polanesi riapre in sicurezza

Da Vittorio Mantero, per la parrocchia di San Martino di Polanesi, riceviamo e pubblichiamo

Le celebrazioni delle SS. Messe riprenderanno in data 24 maggio alle ore 11,00 (al momento il sabato è sospesa). L’orario domenicale delle 11,00 rimarrà invariato anche al termine del periodo di emergenza.

Potranno accedere alla S. Messa massimo 15 persone (tassativo) che avranno un posto assegnato contraddistinto da una X per permettere di garantire la distanza di 1 metro e 50 prevista dalla normativa.

I partecipanti dovranno entrare con mascherina che copra bocca e naso, igienizzarsi le mani da totem predisposto all’ingresso, infilarsi guanti monouso e recarsi alla postazione definita da X.

Libretti di canto e foglietti della S. Messa non potranno essere utilizzati e pertanto verranno eliminati.

Verrà abolita la questua durante la messa, sarà disponibile al centro della chiesa una cassetta per l’elemosina. Si ribadisce l’importanza dell’elemosina in quanto è l’unico sostegno di cui la nostra chiesa dispone per coprire le sue spese.

Il segno della pace preparatorio alla Comunione rimane abolito.

La distribuzione della Comunione avverrà dopo che il celebrante avrà curato l’igiene delle sue mani, indossato guanti monouso, la mascherina e, mantenendo una adeguata distanza, offrirà l’ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.

E’ prevista la possibilità di un organista mentre permane il divieto per i cori.

In caso di pioggia gli ombrelli dovranno essere tenuti dalla persona vicino al posto assegnato.

All’uscita verrà predisposto contenitore per gettare i guanti monouso.

Al termine della S. Messa si prega di non fermarsi davanti all’ingresso della chiesa, ma di defluire verso le scale che portano al piazzale.

Le norme sopra esposte si applicano anche alle celebrazioni diverse da quelle dell’Eucarestia (Battesimi, Matrimoni, Funerali). Nelle funzioni del Battesimo il sacerdote indosserà, oltre alla mascherina, i guanti monouso.

Per qualsiasi chiarimento siamo a vostra disposizione.