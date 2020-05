Recco: cade dalla scogliera di Mulinetti, soccorsi difficili

La dinamica dell’incidente non è chiara. Un venticinquenne sarebbe caduto dalla scogliera di Mulinetti in zona “Pirata”. A dare l’allarme un amico che era con lui. Complessi i soccorsi. Sul posto l’automedica con la Croce Verde di Recco; impossibile calarsi dalla strada per evitare nuovi rischi. La Guardia costiera è stata allertata ma per guadagnare tempo ha inviato l’idroambulanza della Croce Verde di Camogli che ha prelevato il ferito, incosciente, portandolo al molo nei pressi della piscina di punta Sant’Anna dove è stato trasbordato sull’ambulanza della Verde e trasportato in codice rosso al San Martino. Durante l’operazione sono arrivati anche i vigili del fuoco di Rapallo.