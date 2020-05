RASSEGNA STAMPA. Bagni marini, vera partenza il 3 giugno

Oggi, domenica 17 maggio, auguri a Pasquale. Parole: deviazioni (uscita o allontanamento da un percorso, avvio in direzione diversa; spostamento di una traiettoria o di una direzione; spostamento dall’asse visivo). Proverbi: “Chi si scusa, si accusa”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Fase 2: “Stabilimenti balneari, la vera partenza il 3 giugno”; “Spiagge libere ancora chiuse, i sindaci prendono tempo”; “Chiavari, il porto fa il pieno per rilanciarsi”; “Il Miramare di ‘Santa’ riapre i battenti, più spazio e qualità”; A Rapallo il red carpet si fa permanente”; “Lago delle Lame ad ogni famiglia il suo spazio”; “Rifugi al via solo la ristorazione”; Chiese sanificate e confessioni a distanza”; Prime nozze religiose a Chiavari”; “Grazie alla proprietà dei locali che ci consente di lavorare”; “A Chiavari piazze del gusto e salottini per salvare l’estate del Covid”; “Posteggi blu, a Chiavari danno da 400.000 euro”.

Coronavirus: “Mascherine e guanti possibile veicolo di contagio”; “Si svuota il reparto di terapia intensiva”; “In Riviera l’11% di positivi, 5% in meno rispetto a Genova”.

Sestri Levante: palazzo Fascie torna a vivere. Chiavari: cocaina per medici e avvocati, prime ammissioni.

Santa Margherita Ligure: la biblioteca torna a vivere.

Camogli: l’Iran oltre gli stereotipi. Recco: fugge dai cinghiali e cade in un canneto.