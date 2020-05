Rapallo: lavori accessori al depuratore, fermi

Col ritorno alla normalità e la riapertura dei cantieri, i rapallesi si sono resi conto che diversi lavori accessori al nuovo depuratore sono fermi. Si tratta di situazioni diverse che dipendono da Iren, ma di cui pagano le conseguenze i cittadini. In parte causate da una legge sugli appalti che si mostra inadeguata e lascia situazioni in sospeso in tanti Comuni.

Foce San Francesco I lavori in prossimità della foce del torrente San Francesco riguardano il nuovo raccordo tra il collettore a terra e il suo prolungamento a mare, al largo della spiaggia dei Bardi, per lo scarico dell’acqua filtrata e non utilizzata per altri scopi, ad esempio innaffiare il golf. I sommozzatori hanno preso le misure; il raccordo deve essere ultimato in officina e poi saldato.

Via Diaz. L’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio spiega: “I lavori sono di competenza Iren. Ciò nonostante abbiamo convocato i tecnici della società ed abbiamo fatto un giro per Rapallo facendo presente le varie situazioni”.

Quella più critica è in via Diaz. La ditta Sicrea, controllata dalla Siteco, che eseguiva i lavori, è in liquidazione. Se entro il 25 maggio non verrà ripresa l’attività, Iren provvederà ad incaricare un’altra ditta. Questo cantiere comporta la chiusura al traffico di via Diaz. Poi occorre eliminare dal letto del Boate le lamiere che avrebbero dovuto agevolare la posa dei nuovi collettori.

I posteggi. Per ragioni diverse, sono ancora parzialmente occupati i posteggi davanti all’hotel Europa, ed una parte delle piazze Cile e Primi.

Depuratore. Proseguono invece, sia pure con un numero di operai minore per il rispetto delle distanze anti-contagio, i lavori al depuratore. In costruzione la “torre” degli uffici.

