Portofino: posteggio bici e nuova illuminazione

I mancati incassi di questa primavera non frenano i progetti di Portofino. I più recenti sono costituiti da una innovativa illuminazione a led che – sintetizza il sindaco Matteo Viacava – “crea forti emozioni. Avevamo deciso di varare il progetto prima del coronavirus; ora l’ho visto realizzato al computer ed è veramente bello; la sera accentuerà la fantastica atmosfera della piazzetta e delle calate”.

Oggi, come ogni giorno, a Portofino sono arrivati molti ciclisti amatoriali. La giunta ha deciso di riservare un posteggio a chi arriva in sella a una bici. Una forma sportiva che appartiene al turismo green. E questo riporta Matteo Viacava al progetto, cui sta lavorando, per valorizzare la strada 227 da Capo Nord al Borgo. “Immagino la strada riservata solo ai pedoni e ai ciclisti, sarà la più bella passeggiata del mondo. Per farlo serve una strada alternativa, in tunnel, prevista dal Puc di Portofino e dal piano territoriale della città metropolitana. Un progetto che il coronavirus ha solo ritardato”.





Matteo Viacava