Portofino: apertura programmata per il 3 giugno

Portofino entrerà nella Fase 2 soltanto il 3 giugno. Spiega il sindaco Matteo Viacava: “Domani ci saranno i servizi essenziali come un paio di bar aperti, il forno, l’edicola, la farmacia, posta e banca; così come è stato in tutto questo periodo. L’apertura l’abbiamo prevista a giugno, contemporaneamente a quella dei confini regionali ed europei”.

Questi giorni non saranno inattivi. “Stiamo verificando le possibilità di ampliamento delle aree per sistemare i tavolini; abbiamo tracciato la segnaletica e i corridoi per i passeggeri dei battelli – dice Viacava – guarderemo intanto cosa accade negli altri Comuni. Portofino al momento non ha avuto alcun caso di coronavirus e desidero che i miei cittadini continuino ad esserne immuni. Chi viene nel Borgo dovrà pertanto indossare la mascherina e rispettare le norme”.

La riapertura dell’hotel Splendido, 150 posti di lavoro, è programmata per lunedì 25 maggio. I clienti si potranno godere una Portofino fantastica.

Un po’ meno idilliaca la situazione finanziaria. Il Borgo, in questi mesi di primavera perduta, a conti fatti ha perso incassi per circa due milioni. Abbiamo subito il crollo del Ponte Morandi, una tromba d’aria, la mareggiata e ora le conseguenze del coronavirus – In ogni caso – commenta il sindaco – devo ringraziare il presidente della Regione Giovanni Toti che ci ha permesso di rinascere in tempo record dopo la mareggiata che ci aveva isolato. Ci lasceremo lasceremo alle spalle anche questo periodo”.