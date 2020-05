Mercati settimanali: solo teorico l’inizio da domani

La Regione autorizza la ripartenza dei mercati settimanali da domani, ma ciò non sarà possibile perché i Comuni attendevano le disposizioni della Regione e non hanno ancora approntato le nuove planimetrie con la disposizione dei banchi a distanza di sicurezza.

Daniele Mignacca, in rappresentanza degli ambulanti spiega: “Chiavari, Rapallo, Sestri Levante e Recco non sono ancora pronti. Devono risolvere i problemi dovuti all’ampliamento dell’area mercato e per garantirei corridoi di accesso sicuri. Abbiamo anche incertezze con altri Comuni. Soltanto Lavagna si è immediatamente attivato dandoci la possibilità di esporre la nostra merce a partire da giovedì prossimo. Nel frattempo ai mercati potranno accedere solo gli alimentaristi. Domani, lunedì, è la volta di Recco e Riva Trigoso”.