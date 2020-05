Media: “Massima solidarietà ai giornalisti Ansa”

Dal Movimento Cinque Stelle riceviamo e pubblichiamo

“Non possiamo, soprattutto ora, rinunciare all’informazione imparziale e indipendente che da sempre viene garantito dai giornalisti dell’Ansa, vittime (ancora una volta) dell’incertezza retributiva e occupazionale. Un’incertezza causata dalla volontà dell’azienda “di raggiungere il pareggio dei conti scaricando – come si legge nel comunicato dell’assemblea dei giornalisti – i costi sui redattori e ancor peggio sui collaboratori e sui precari dell’agenzia”.

A tutti i giornalisti della storica agenzia nazionale, in particolare agli ottimi giornalisti di Ansa Liguria e Genova che hanno sempre garantito il pluralismo dell’informazione, esprimiamo tutta la nostra solidarietà e auspichiamo che, come ha comunicato anche Giuseppe Conte nella conferenza di ieri, le annunciate misure del Decreto Rilancio a supporto anche dell’editoria possano contribuire a mitigare le perdite. Quando nel panorama giornalistico viene a mancare anche una sola voce, a perderci è sempre la collettività, che mai come ora ha bisogno di notizie imparziali e soprattutto verificate”, dichiara il consigliere regionale Fabio Tosi.