In nottata, un 50enne di Chiavari gravato da precedenti di polizia è stato fermato a Lavagna per un controllo da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Sestri Levante. Sottoposto all’accertamento mediante etilometro, l’uomo è risultato essersi messo alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico pari a g/L 1,12, venendo pertanto deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza. Patente ritirata.