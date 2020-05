Fase 2: da domani responsabili del proprio contagio

Da domani inizia la Fase 2. Se guidate un veicolo dovete stare attenti a tenere la destra, rispettare stop, precedenze, semafori; evitare tamponamenti, sorpassi azzardati e investimenti; possibilmente dare anche un’occhiata per prevenire gli errori altrui.

Le regole per evitare il contagio sono più semplici, ma per evitare la quarantena, il ricovero in ospedale ed una possibile lunga e complessa convalescenza occorre rispettarle e se necessario prevenire gli errori altrui.

La mascherina portata coprendo naso e bocca (e non il solo mento) è la prima regola; alcuni Comuni obbligano ad indossarla anche in determinate strade e addirittura percorrendo i sentieri.

Altra regola fondamentale la distanza di sicurezza; rispettatela e non consentite che altri, specie se sprovvisti di mascherine, vi si avvicinino.

Infine lavatevi spesso o disinfettatevi le mani.

Il poster che vi proponiamo risale al tempo in cui i “tecnici” dicevano che le mascherine non servivano; in realtà non se ne trovavano sul mercato oppure quelle da 1,20 euro, venivano vendute a 10 euro.