Balneari: al lavoro in attesa di ordinanza e clienti

Gli stabilimenti balneari, pur in attesa dell’ordinanza regionale, cui seguiranno quelle comunali, stanno montando quasi ovunque le strutture; dovranno essere pronte il 3 giugno per l’inizio vero e proprio della stagione; ad un mese esatto dall’inizio della Fase 1. Si stanno pulendo le spiagge in concessione dove le mareggiate avevano gettato plastica e legname; allineando l’arenile; montando e dipingendo le cabine; spargendo in alcuni casi la sabbia sulla spiaggia esistente. In Riviera tutto ciò significa, per centinaia di persone, lavoro.

Le prime due immagini d si riferiscono ai bagni Lido di Rapallo, le altre alla zona di Corte a Santa Margherita